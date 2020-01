Findelkind in Därstetten

Am Samstagmorgen ist in Därstetten beim Werkhof ein Neugeborenes gefunden worden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Sofort seien Patrouillen der Kantonspolizei und eine Ambulanz aufgeboten woren. Das Mädchen sei in einem öffentlich zugänglichen Raum des Werkhofs abgelegt worden. Das Ambulanzteam versorgte das unterkühlte Neugeborene, ehe es in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen wurde.