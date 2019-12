Finanzschwache Spitäler können nicht auf staatliche Rettung hoffen

Konkrete Taten – also Spitalschliessungen – fordere er nicht, betonte am Mittwoch Grossrat Peter Siegenthaler. Aber als Sprecher der Geschäftsprüfungskommission (GPK) verlangte er Informationen und Transparenz: Der Regierungsrat solle eine Auslegeordnung zur bernischen Spitallandschaft machen. Denn wie alle Spitäler in der Schweiz spüren auch jene im Kanton Bern den Kostendruck im Gesundheitswesen. Es gelinge vielen nicht, genügend Gewinne zu erwirtschaften, um Investitionen tätigen zu können, sagte Siegenthaler über Spitäler im Besitz des Kantons. «Die Politik sollte dieser Tatsache in die Augen sehen.» (Lesen Sie hier, warum die bernischen Spitäler in finanzieller Schieflage sind.)