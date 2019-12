Film über ungewöhnliche Kunstaktion feiert Premiere

Graf unterstützte zwölf ganz unterschiedliche Wünsche, persönliche und gemeinnützige. So finanzierte er etwa den Bau eines Hindernisparcours für Trottinette oder ein Kurzfilmprojekt im Quartier. Einer jungen Frau erfüllte er den Wunsch einer Reise, auf der sie ihrem Vater die letzte Ehre erweisen wollte. Und ein Mädchen erhielt ein Jahr lang Cellounterricht bezahlt.

Der Künstler nahm die über hundert an ihn herangetragenen Wünsche persönlich entgegen. Dabei habe er ein Bild des Quartiers gewonnen, das stellvertretend für die ganze Schweiz stehen könne, sagte Graf im Oktober in einem Interview der Zeitung «Der Bund». Der Stadtteil sei demografisch und sozial stark durchmischt. Vom jungen Vater, der seine Schulden begleichen möchte, bis zum Teenager, die sich eine Rolex wünscht, habe er alles an Wünschen gehört.

Graf wollte mit dem Kunstprojekt letztlich auch ausloten, inwieweit Kunst zu einem Sozialprojekt werden darf. Mit seinem Projekt hatte der Künstler im Herbst 2018 den Wettbewerb «Kunstplätze» gewonnen. Diesen hatte die Stadtberner Kommission für Kunst im öffentlichen Raum ausgeschrieben.

Die Jury überzeugte Graf mit seiner Idee, anstatt die Produktion einer Veranstaltung oder Skulptur zu finanzieren das Budget den Quartierbewohnern weiterzureichen.