Feuerwehr rettet in Bern Frau aus Wohnung

An der Berner Badgasse hat Schutz und Rettung Bern am Donnerstagabend mit einer Autodrehleiter eine Frau aus einer Wohnung retten müssen. In der Küche der Wohnung war eine Pfanne auf dem Herd in Band geraten.

Wie Schutz und Rettung Bern per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurde die Frau nicht verletzt. Nach einer medizinischen Kontrolle durch ein Ambulanzteam konnte die Frau wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Diese ist immer noch bewohnbar.

Am späten Donnerstagabend stand Schutz und Rettung Bern aufgrund eines Kleinbrands an der Badgasse im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr löscht den Brand und die Sanitätspolizei kontrolliert eine Person auf Rauchgasinhalation. Verletzt wird niemand. pic.twitter.com/O3Ijs1GH4g — Schutz und Rettung Bern (@schutzrettungbe) March 13, 2020

Jolanda Egger, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, bestätigte auf Anfrage entsprechende Angaben der Online-Ausgabe der «Berner Zeitung». Die Badgasse befindet sich unterhalb der Münsterplattform im Mattequartier. Die neue Organisation Schutz und Rettung Bern fasst seit Anfang Jahr Sanität, Feuerwehr und Zivilschutz der Stadt Bern unter einem Dach zusammen.