Fernbus-Terminal im Neufeld wird ausgebaut

Berns Visitenkarte im Neufeld lässt zu wünschen übrig: Der Car-Terminal ist ein trister Ort. Weil die Ankunftssituation für Fernbusgäste unbefriedigend, unattraktiv und die Kapazität ungenügend sei, will der Berner Gemeinderat das Fernbus-Terminal im Neufeld ausbauen. Wie der Gemeinderat am Montag mitteilt, habe er die dafür notwendigen Planungsarbeiten ausgelöst und werde dem Stadtrat einen Investitionsbeitrag an die Autoeinstellhalle Waisenhausplatz AG (AWAG) zu unterbreiten. Die Stadt Bern ist Mehrheitsaktionärin der AWAG.