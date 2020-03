Feminismus trotz Coronavirus

Im Progr-Innenhof hat Amnesty International Schweiz einen Infotisch aufgestellt. Dahinter wurde eine Wäscheleine mit Kleidungsstücken und beschriebenem Papier bestückt. Die Nachricht der Aktion: Kleidung an sich ist nie eine Einladung zu sexuellen Handlungen. Stattdessen braucht es einen klaren Konsens beim Sex. «Es braucht ein Umdenken der Gesellschaft, dass Leute, die sexuelle Übergriffe erleben, nicht selber Schuld sind - zum Beispiel weil sie einen kurzen Rock trugen», sagt eine junge Frau beim Infostand.

Infostand zu sexuellen Übergriffen.

Allerdings haben noch kaum Besucherinnen und Besucher den Weg zur Turnhalle gefunden - der Platz ist um 13 Uhr praktisch leer. «Wir haben gerade darüber diskutiert, ob wohl das Coronavirus der Grund ist, dass noch nicht viele hier waren», sagen die Frauen von Amnesty International.

Im Innern des Progr ist der Korridor gesäumt mit Fotografien. Die Portraits wurden von der Fotografin Gina Roder gemacht. Eine Frau hat die Arme verschränkt und schaut ernst in die Kamera, eine andere streckt die Faust in die Luft und deutet ein Lächeln an. Der Hintergrund ist eine Wand, die vollgepinselt ist mit Forderungen, Botschaften und Wünschen, so wie sich die Frauen eine gerechtere Welt vorstellen.

Frauen und Männer demonstrieren in der Aarbergergasse.

In den Zimmern werden am Samstag und Sonntag verschiedene Workshops durchgeführt, zum Beispiel über Sexismus am Arbeitsplatz, Machtstrukturen und die Altersvorsorge.

Die Aktion auf dem Bundesplatz am Sonntag soll wie geplant stattfinden.

Das Programm zu den Aktionen 7. bis 8. März.