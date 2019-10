Feier für Mujinga Kambundji

Köniz feiert Mujinga Kambundji: Am Samstag ehrte die Gemeinde ihre erfolgreiche Sprinterin mit einer öffentlichen Feier. Kambundji erspurtete sich an der Leichtathletik-WM in Doha im 200 Meter-Rennen die Bronzemedaille.

Der Vater von Mujinga Kambundji im Publikum.

Kambundji ist die erste Schweizer Leichtathletin, die in einer Sprintdisziplin eine Medaille ergattern konnte. «Es ist der Gemeinde Köniz ein grosses Anliegen, Mujinga Kambundji persönlich zu gratulieren», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde vom Dienstag. Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung zu einer öffentlichen Ehrung ins Sportstadion Liebefeld ein. Um 13 Uhr startete ein kurzer Festakt, danach stand die Bronzemedaillengewinnerin der Bevölkerung für Fotos und Autogramme zur Verfügung.