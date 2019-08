FCZ-Fans unverpixelt am Internet-Pranger

Zehn mutmassliche Fans des FC Zürich finden ihr Gesicht seit Mittwoch unverpixelt auf der Website der Kantonspolizei Bern. Die Berner Justiz hofft, auf diese Weise die Identität der zehn Männer herauszufinden.

Ihnen wird vorgeworfen, sich im August 2017 am Angriff auf einen YB-Extrazug in Herzogenbuchsee BE beteiligt zu haben. Die Polizei hatte vor Wochenfrist verdeckte Bilder der mutmasslichen Angreifer ins Netz gestellt. Es gingen aber keine Hinweise ein, die zur Identifikation geführt hätten.