FC-Thun-Fans nach Angriffen auf Polizei angehalten

Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstagmorgen insgesamt neun Anhänger des FC Thun angehalten. Sie haben sich Anfang November nach einem Fussballmatch mutmasslich an Ausschreitungen beteiligt und Angriffe auf Polizisten verübt.

Zu den Ausschreitungen kam es am 9. November in der Seeländer Ortschaft Ins. Von dort wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Personen Sachbeschädigungen verüben würden. Als die Polizeikräfte daraufhin eine Gruppe von Personen beim Bahnhof Ins kontrollieren wollten, verweigerten sich die meisten der Aufforderung, sich auszuweisen, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.