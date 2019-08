Faustschläge waren legitime Notwehr

Das hat nach der Staatsanwaltschaft nun auch das bernische Obergericht entschieden. Die Beschwerdekammer in Strafsachen schreibt in einem kürzlich von der Berner Justiz veröffentlichten Urteil, die Faustschläge stellten eine legitime Notwehrhandlung dar. Eine mildere Abwehrhandlung, etwa der Versuch, den Mann mit einem Festhaltegriff zu fixieren, wäre in dieser Situation ungeeignet gewesen.