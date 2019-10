Fast täglich demonstrieren die Kurden in Bern

Wie die «Berner Zeitung» berichtet, verliess ein Teil der Demonstranten den Bundesplatz in Richtung Hauptbahnhof, wo die etwa 50 Demonstrierenden während rund zehn Minuten auf der Strasse sitzend den Verkehr blockierten. Danach zogen sie weiter zum Bahnhofs-Treffpunkt, wo sie lautstark Parolen skandierten.

Die Kundgebung verlief soweit friedlich und löste sich kurz vor 17 Uhr auf. Die Polizei war präsent, hielt sich aber im Hintergrund. Auch am Sonntagabend kam es zu keinerlei Ausschreitungen. Anders hingegen am vergangenen Freitag. Auf dem Bahnhofplatz waren am Freitagmittag Vermummte auf den Baldachin geklettert, hatten Transparente aufgehängt und eine Antifa-Solidaritätsfahne geschwenkt. Vor der türkischen Botschaft eskalierte es. Die Polizei musste Gummischrot einsetzen. (sik)