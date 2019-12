Fast nur Positives zum Jahresende

Politik gibt asylsuchenden Lehrlingen Hoffnung

Jürg Lüthi und Tesfom Andemariam hoffen auf Erfolg im Jahr 2020. (Bild: Franziska Rothenbühler)

Werden Lehrlinge in einem Asylverfahren abgewiesen, müssen sie ihre Ausbildung sofort abbrechen. Gegen diese Praktik regte sich 2019 in der bernischen Politik Widerstand. Der betroffene Tesfom Andemariam kämpft an zwei Fronten weiter.

Noch im Sommer sah Tesfom Andemariams Zukunft düster aus. Auch jetzt herrscht Ungewissheit: Der Asylsuchende aus Eritrea hat nach wie vor ein Arbeitsverbot, müsste aus der Schweiz ausreisen und erhält seit neuem auch keine Nothilfe mehr. Trotzdem darf er jetzt stärker hoffen, dass sein Leben in der Schweiz weitergehen kann, und damit auch die Malerlehre, die er in Mühlethurnen angefangen hat.