Aufgetischt: Fast am Ende der Take-away-Strasse

Betrachtet man die Länggassstrasse und ihre Take-aways, ergibt sich folgende Landkarte: Bei der Uni S machen orientalische Pitas den Anfang, dann geht es weiter mit mehrmals Kebab, zweimal italienisch und Backwaren, einmal Thai, Ayurvedisch, orientalisch-kurdisch, indisch. Fast zuhinterst an dieser Take-away-Strasse ist erstmals in Bern syrisches Essen erhältlich, also arabisch-orientalische Küche aus dem Euphrat-Gebiet.