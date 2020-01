Falscher Polizist hinter Gittern

Ein 25-jähriger Schweizer befindet sich in Untersuchungshaft, weil er sich womöglich als Polizist ausgegeben hat. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit.

Ihr sind seit Jahresbeginn drei Fälle gemeldet worden, bei dem die Täterschaft insgesamt mehr als 45'000 Franken erbeutet hat. Dem 25-Jährigen kam sie letzte Woche auf die Spur.

Eine Frau meldete der Polizei am vergangenen Donnerstag, ein Mann habe sich am Telefon als Polizist ausgegeben und von Ermittlungen zu Einbruchdiebstählen berichtet. Er habe aus Sicherheitsgründen die Übergabe von 14'000 Franken gefordert.

Als der Mann am vereinbarten Ort in Büren an der Aare zur Geldübergabe auftauchte, wartete die Polizei auf ihn - und zwar die echte. Die kantonale Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten nahm den Mann darauf in Untersuchungshaft. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.