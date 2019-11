Fahrverbote für alte Dreckschleudern?

In vielen europäischen Städten gilt heute ein Fahrverbot für Autos, die besonders viel Schadstoffe in die Luft schleudern. Nun will Genf als erster Schweizer Kanton bei Smog oder Ozonalarm alte Autos aus der Stadt verbannen, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte. Bis spätestens Ende März 2020 müssen die Genfer eine den Abgaswerten ihres Autos entsprechende Umweltplakette kaufen. Von insgesamt sechs verschiedenen Stufen werden je nach Luftbelastung die dreckigsten drei Kategorien mit einem temporären Fahrverbot belegt. Betroffen wären vor allem Dieselautos und alte Benziner.