Zwist unter Fahrenden in letzter Minute

Der Waisenhausplatz ist geräumig. Dennoch parkierten die beiden Wohnwagen in deutlicher Distanz voneinander. Das versinnbildlicht: Die Abstimmung zum Transitplatz in Wileroltigen spaltet die Meinungen der Schweizer Jenischen und Sinti. Vor dem einen Wohnwagen haben sich jene versammelt, die kommenden Sonntag ein Ja in die Urne legen werden (darum geht es). Vor den Medien erklären sie, wie sie den Abstimmungskampf wahrgenommen haben und wieso sie bei einem Nein eine Verschlechterung der Lebenssituation aller Fahrenden fürchten.