«Fahrende pochen heute mehr auf ihr Recht»

Herr Nobel, Sie waren 25 Jahre unterwegs. Ende der 90er-Jahre wurden Sie sesshaft. Warum?

Der Kampf um Land war nicht mehr auszuhalten. Er hat mich zu viel Energie gekostet. Das war nicht immer so. Als in den 70er-Jahren aufgedeckt wurde, welches Unrecht Pro Juventute den Fahrenden angetan hat, war der Goodwill in Gesellschaft und Politik gegenüber unserer Lebensweise viel grösser. Ab Mitte der 80er-Jahre wurde die Gesetzgebung strenger. Traditionelle Halteplätze, mit deren Besitzern man sich ganz informell per Handschlag geeinigt hatte, verschwanden immer mehr. Es gab fast nur noch offizielle Plätze.