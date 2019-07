Fachleute fragen und früh aufbrechen

Wer während der Hitzeperiode dennoch in die Berge will, sollte einige Tipps von Experten beachten. Bergführer und SAC-Ausbildner Rolf Sägesser etwa mahnt, es müsse in der Höhe neben objektiven Naturgefahren auch an die herkömmliche Einwirkung der Hitze auf den eigenen Körper gedacht werden.