Exhibitionist spricht Kinder in der Region Bern an

Die Berner Kantonspolizei hat seit Anfang Woche dreimal die Meldung erhalten, dass ein Mann aus einem Auto heraus Mädchen angesprochen und sich exhibitionistisch verhalten habe. Nun hat sie Ermittlungen eingeleitet und Massnahmen getroffen.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Donnerstag mitteilten, gingen die Meldungen zum mutmasslichen Exhibitionisten am Montag aus Kirchlindach, am Dienstag aus Zollikofen und ebenfalls am Dienstag aus Busswil bei Büren ein. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.