Ex-Gemeinderätin Hayoz neu bei Bern Arena

Den Wechsel an der Spitze der Bern Arena Stadion AG (BASAG) teilte die Stadt Bern am Dienstag mit. Danach hat der Gemeinderat Hayoz in den Verwaltungsrat delegiert; ihr Mandat übernahm sie bereits anlässlich der der Generalversammlung vom Montag. In einem Jahr soll sie an der Spitze des Verwaltungsrats Marcel Brülhart ablösen, der nach zehn Jahren zurücktreten will.