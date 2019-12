Berner Notare werden geschont

Der Grosse Rat will den über 300 Berner Notaren etwas mehr Wettbewerb zumuten. Der Grosse Rat hat am Dienstag das revidierte Notariatsgesetz ein erstes Mal beraten. Regierungsrätin Evi Allemann (SP) freute sich über den «Schritt in Richtung mehr Wettbewerb». Das System werde insbesondere transparenter, ohne dass das Notariatswesen gleich auf den Kopf gestellt werde.