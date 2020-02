Etwas Liebe für die Stadt Bern

Am Freitag ist Valentinstag - passend dazu hängt an der Untertorbrücke in der Stadt Bern ein Transparent mit einem grossen roten Herz. Zudem wurden in der Stadt hunderte kleine solche Plakate verteilt. Dahinter steckt das Team des Kultur- und Begegnungszentrums «Heitere Fahne» in Wabern. «Wir wollten etwas Liebe verteilen», sagt Rahel Bucher, eine der Gründerinnen der Heiteren Fahne. Bis jetzt habe die Stadt Bern noch nichts wegen der unbewilligten Aktion unternommen, sagt sie.