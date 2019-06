Es riecht nach Hopfen, Hanf und Sonnencreme

Kaum macht sich der nahende Sommer zum ersten Mal bemerkbar, zieht es den Testesser raus an den See. An den Bielersee, um genau zu sein. In die Lago Lodge in Nidau, um noch genauer zu sein. Unter Berner Bierliebhabern hat es sich herumgesprochen, dass die Brauerei in der Seeländer Jugendherberge Vorzügliches aus Hopfen und Malz ausschenkt. Offenbar hatten andere die gleiche Idee wie wir. Am Telefon jedenfalls warnt uns eine junge Dame vor: Es hätten sich schon so viele Leute angemeldet, dass sie keine Reservationen mehr entgegennehme. Aber auf dem Rasen habe es genügend Stühle, sodass selbst unsere 8-köpfige Gruppe bestimmt noch ein Plätzchen finde.