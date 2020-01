«Es lag wohl an den Gummistiefeln»

Mirko Manzoni hat zurzeit ein ungewöhnliches Nebenmandat – zumindest für einen UN-Botschafter. Er sitzt in einer Jury der Solothurner Filmtage. Eine Aufgabe, die zu passen scheint. Denn was Manzoni am Montag im Saal des Hotels Bellevue in Bern erzählte, hat durchaus cineastisches Potenzial. Es ist eine Geschichte, die ohne Hoffnung begonnen hatte. 2014 wurde Manzoni als Schweizer Botschafter von Mali nach Moçambique versetzt. «Ich kam ohne ehrgeizige Ziele», sagt der gebürtige Tessiner.