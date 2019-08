Weshalb nicht?

Weder in der Anzahl noch in den Unfallhergängen oder bei der Alters- oder Geschlechterverteilung unterscheiden sich die Fälle vom Durchschnitt der letzten Jahre. Es ist üblich, dass vor allem junge Männer und ältere Menschen betroffen sind.

Warum junge Männer?

Junge Männer haben oft ein anderes Risikoverhalten. Im Vergleich mit Frauen oder älteren Männern überschätzen sie zudem ihre eigenen Fähigkeiten stärker. Bei älteren Menschen ist das Herz-Kreislauf-System häufig ein Schwachpunkt, die Stressfaktoren im Wasser wie etwa tiefe Temperaturen betreffen sie stärker. Ein Fluss ist ein ungünstiger Ort, um ein medizinisches Problem zu kriegen.

Diese Woche ist ein portugiesischer Staatsbürger aus dem Kanton Freiburg in der Aare ertrunken. Stimmt es, dass oft ausländische Personen in Schweizer Flüssen verunfallen?

Dass Ausländer beim Flussschwimmen mehr Mühe haben, kann statistisch nicht abschliessend belegt werden. Fachleute, die häufig auf und an Flüssen unterwegs sind, teilen uns aber oft mit, dass sie das subjektiv so sehen. Wir wissen auch von Rettungsorganisationen im Ausland, dass eine Flussschwimmkultur, wie es sie etwa in Bern gibt, sonst eigentlich nirgends vorhanden ist. Vor allem in der Deutschschweiz ist Flussschwimmen eine Tradition, aber wer damit keine Erfahrung hat, hat ein höheres Unfallrisiko.

Es heisst aber, auch gesunde, erfahrene Schwimmer könnten in der Aare in Not geraten.

Das stimmt, es kann jeden treffen. Flüsse sind wegen der Strömung, der Temperatur und weil sie nur schwer überwacht werden können, deutlich anspruchsvoller als andere Gewässer. Weniger als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung traut sich in die Flüsse, aber dort geschehen 40 bis 45 Prozent der jährlichen tödlichen Ertrinkungsfälle.

Wie kommt es denn, dass gute Schwimmer ertrinken?

Warum jemand ertrunken ist, ist im Nachhinein oft schwer zu eruieren. Heute geht man aber davon aus, dass es bei einem plötzlichen Untergehen immer einen auslösenden Faktor gibt, etwa Erschöpfung, Krämpfe, Kreislaufprobleme. Es ist immer unterschiedlich. Über die nicht tödlichen Notfallsituationen im Wasser weiss man weniger. Deswegen ermutige ich Menschen, die in der Aare in Not gekommen sind, sich an uns zu wenden. Wir sind enorm froh um Hinweise und Informationen.

Spielen Hitzewellen, wie wir sie kürzlich erlebt haben, bei Unfällen eine Rolle?

Ja. Wenn die Differenz zwischen der Umgebungstemperatur und der Wassertemperatur gross ist, ist der physische Stressfaktor erhöht. Sie merken es manchmal, wenn Sie ins kalte Wasser tauchen: Kurz stellt es Ihnen den Schnauf ab. Deswegen sollte man nicht mit einem Satz in die Aare springen, sondern sich zuerst annetzen.

Darf man am Ufer ein Bier trinken, bevor man ins Wasser geht?

Das empfehlen wir ganz klar nicht. Wie beim Autofahren beeinträchtigt Alkohol beim Schwimmen die Reaktionsfähigkeit. Dabei gefährdet man sich selber und andere. In Europa ist ein gutes Drittel der Ertrinkungsfälle mit Alkoholkonsum verbunden. Vor dem Schwimmen sollte man also verzichten, nach dem Ausstieg kann man sich gerne ein Bier gönnen.

Wie kann man Unfälle sonst vermeiden?

Vor dem Flussschwumm empfiehlt es sich, die Strecke gut anzuschauen – zu klären, wo es Hindernisse gibt und wo man aussteigen kann. Am besten legt man sich einen Notfallausstieg zurecht, anstatt direkt den letzten Steg vor dem Wehr anzusteuern. Unsere vollständigen Flussregeln sind auf www.slrg.ch einzusehen.