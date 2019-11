«Es ist teurer, wenn man drei Zentren betreiben muss»

Herr Müller, statt in Prêles sollen nun in Biel, Aarwangen und Gampelen abgewiesene Asylsuchende untergebracht werden (lesen Sie hier: «Rückkehrzentren im Seeland statt in Prêles»). Warum braucht es statt einem nun drei Standorte?

Es gab schlicht keine Alternative zu Prêles, die ebenso viel Platz geboten hätte. Deshalb müssen wir die Plätze nun auf mehrere Gemeinden verteilen.