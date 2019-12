«Es ist nicht der Plan der FDP, Reto Nause erneut zur Wahl zu verhelfen»

Herr Zimmerli, warum ist die Idee eines bürgerlichen Wahlbündnisses gescheitert?

Die GLP hat ihre Teilnahme am Bündnis Bürgerlich-Grün-Mitte (BGM) abgesagt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein Glück wäre, wenn BGM zustande käme. Jetzt ist dem nicht so. Vielleicht sind wir ja in vier Jahren klüger.