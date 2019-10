Berner Thinktank untersucht Osteuropa

Herr von Werdt, wo waren Sie am 9. November 1989, als die Berliner Mauer fiel?

Ich weiss es nicht mehr genau. Aber ich sass wohl vor dem Fernseher. Ich hatte gerade mein Studium der osteuropäischen Geschichte und Slawistik in Zürich begonnen – und meine Studienwahl wurde in diesen Monaten zum Top-Thema. Ich war voller Hoffnung, dass eine historische Wende stattfindet. Aber man wusste damals nicht, wie die Reaktion der Sowjetunion ausfallen würde.