Hoffen auf ein Wunder

Denn heute könnte mit Regula Rytz eine Berner Grüne den Sprung in den Bundesrat schaffen. Dies würde bedeuten, dass neben Simonetta Sommaruga eine zweite Bernerin im Bundesrat sitzen würde.

Gesprochen wird nur leise, der Kaffee mit Bedacht umgerührt – es ist deutlich eine gewisse Anspannung zu spüren. Gerade wenn die Verbindung zum Internet stockt und die Übertragung der Wahlen kurz stehenbleibt, herrscht Empörung. «Was ist jetzt wieder los?» ruft jemand durch den Raum?

Welche Chancen hat Regula Rytz?

Doch wie rechnen sich die Grünen ihre reellen Chancen auf einen Bundesratssitz aus? Die Co-Präsidentin der Grünen Kanton Bern, Natalie Imboden, zeigt sich zuversichtlich. «Es gibt immer eine Chance», sagt sie. Jetzt sei der Zeitpunkt auf die grüne Welle zu antworten, die an den Wahlen im Oktober so deutlich über die Schweiz gerollt sei. «Jetzt müssen die politischen Instanzen auf diese neuen Kräfte reagieren», sagt Imboden.

Die Grünen seien für eine Wahl bereit. Nervös ist Imboden vor der Wahl aber nicht: «Es ist eher eine Spannung.» Zusammen mit dem grünen Gemeinderat von Köniz, Hansueli Pestalozzi, verfolgt die Co-Präsidentin die Wiederwahl von SP-Kandidatin Simonetta Sommaruga. Einige Parlamentarier stimmen anstelle von Sommaruga für Regula Rytz. «Die Frage ist nun, woher diese Stimmen kommen», sagt Imboden. «Hoffen wir, dass sie im entscheidenen Wahlgang, dann auch richtig stimmen.»

Auch Pestalozzi hofft auf die Wahl von Regula Rytz. «Hartnäckigkeit zahlt sich aus», sagt Pestalozzi. Vor ein paar Jahren hätte er nicht an ein solch gutes Resultat wie im Oktober geglaubt. Ob es nun tatsächlich klappt, einen Bundesratssitz zu erobern, stellt Pestalozzi aber noch in Frage. «Man musste den Angriff auf jeden Fall wagen», sagt der Könizer Gemeinderat. «Wunder gibt es immer.» Klappt es nicht, so seien die etablierten Parteien wohl einfach nicht bereit, den Grünen dies zu geben, was ihnen zustehe. «Ich finde es toll, dass wir so weit gekommen sind», sagt Pestalozzi.

Selektiver Applaus

Wer die Wahlen im Lehrerzimmer verfolgt, könnte auch blind wissen, in welchem politischen er sich befindet: Nach der Rede von Fraktionspräsident Balthasar Glättli (Grüne) geht ein euphorischer Applaus durch den Raum. Die Wiederwahl von SVP-Bundesrat Ueli Maurer erntet hingegen wenig Zustimmung. Anders sieht es bei der Wahl von Simonetta Sommaruga (SP) und Alain Berset (SP) aus: Auch hier fällt Applaus.