«Es gibt genug qualifizierte Theologinnen für ein Leitungsamt – auch in der Schweiz»

Gottfried Locher wurde letztes Jahr erneut zum Kirchenbundpräsidenten gewählt. Er wurde jedoch für sein Frauenbild kritisiert. Zeigt seine Wiederwahl, dass die reformierte Kirche in Sachen Gleichstellung noch viel Arbeit vor sich hat?

Ich würde zwischen der Haltung von Gottfried Locher zu Frauenfragen und seiner Wiederwahl differenzieren. Dass es zur Wiederwahl kam, hat vermutlich mehr damit zu tun, dass die Kirche zu wenig und zu spät nach geeigneten Kandidatinnen gesucht hat. Es gibt genügend qualifizierte Theologinnen, die ein Leitungsamt in der Kirche wahrnehmen könnten, auch hier in der Schweiz. In Deutschland sind in einigen Landeskirchen die leitenden Ämter in Frauenhand. In der Evangelischen Kirche von Westfalen zum Beispiel, meiner Heimatkirche, hat Annette Kurschus das Präsesamt inne.

In der römisch-katholischen Kirche gibt es bis heute keine Priesterinnen. Warum ist es für die Kirche so schwer, sich den modernen Lebensbedingungen, heisst: der Geschlechtergleichheit, anzupassen?

Das liegt wohl auch daran, dass Papst Franziskus in dieser Frage, obwohl er ansonsten ja einiges zum Guten verändert hat, die konservativen Ansichten seiner Vorgänger teilt. Und solange ein Wahlgremium nur aus Männern besteht und nur Männer in den hohen Positionen sitzen, liegt es nahe, dass es auch so bleibt. Die Basis müsste an der Wahl des Kirchenoberhaupts beteiligt werden! Im Moment können wir nur darauf hoffen, dass von den Männern, die jetzt die Macht haben, Anstösse zur Veränderung kommen. Mit der so langen Tradition eines nur männlichen Priesteramtes zu brechen, fällt offenkundig schwer. Heute wissen wir ja, dass es auch Apostelinnen und nicht nur Apostel gab. Mit einem rein männlichen Apostolat oder der Männlichkeit Jesu, die ja manche Queer-Momente aufweist, kann also eigentlich nicht mehr argumentiert werden. Doch das Gewicht der Tradition ist oft noch stärker als neuere wissenschaftliche Erkenntnisse und als der gesunde Menschenverstand.

Im November 2018 ist die feministische Theologin und Publizistin Doris Strahm mit fünf anderen Frauen aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Stärkt der Abgang nicht noch mehr das Bild einer patriarchalischen Kirche, gegen die frau nicht ankommt?

Es ist nicht leicht für mich, dazu von aussen als reformierte Theologin Stellung zu beziehen. Grundsätzlich haben diese Frauen meinen Respekt. Sie werden wissen, was sie tun. Vermutlich waren der Leidensdruck und die Enttäuschung so gross, dass sie gehen mussten. Ich selbst bin eher der Überzeugung, dass Veränderungen von innen angestossen werden sollten, auch wenn das oft sehr mühsam ist. Doris Strahm und mit ihr viele andere Frauen haben das jahrzehntelang versucht. Und bevor frau resigniert, ist es womöglich besser zu gehen.

In der Bibel steht, man solle sich von Gott kein Bildnis machen. Die Kirche setzt aber ganz selbstverständlich voraus, dass Gott männlich ist.

Das würde ich nicht so pauschal für «die Kirche» behaupten. Es gibt vielversprechende Aufbrüche für eine geschlechtergerechte Sprache in Predigt und Liturgie. Man darf eben auch nicht unterschätzen, wie stark eine lange Tradition ist, die primär von einem männlichen Gott gesprochen hat. Es braucht lange, um solche Vorstellungen zu vertreiben. Ich habe es bei meinen Gottesdiensten im Berner Münster selbst erlebt, wie schwer es durchzusetzen war, von Gott in weiblichen und männlichen Bildern und Personalpronomen zu sprechen. Von einer völlig gleichberechtigten Sprache von Gott sind wir auch in der reformierten Kirche noch weit entfernt.

Kann man Feminismus mit patriarchalischen Denkstrukturen in der Bibel vereinbaren?

Das stimmt, wir finden in den biblischen Texten und der Zeit, in der sie entstanden sind, überwiegend patriarchalische Strukturen vor. Aber es gibt auch immer Gegentraditionen. Zum Beispiel im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien, wo es heisst, dass im Leibraum des Christus, also in der christlichen Gemeinde, die Hierarchie zwischen männlich und weiblich aufgehoben ist. Aber es geht ja nicht nur um den Geschlechterdual männlich – weiblich. Auch in der Theologie lernen wir zunehmend, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt und sich nicht alle Menschen in das bipolare Geschlechterbild einfügen. Gendertrouble gab es übrigens auch schon in der Alten Kirche. In einem offiziellen Konzilstext ist zum Beispiel von einer Gebärmutter Gottes des Vaters die Rede. Solche weiblichen Metaphern sind im Zuge der Fixierung auf patriarchalische Traditionen verdrängt worden – wir müssen sie nur wiederentdecken, denn unser Erbe ist unsere Macht.