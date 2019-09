«Es geht ja gar nicht darum, den Kommunismus einzuführen»

Da waren Claire Descombes und Nicole Gisler, beide Teil von Bewegungen, die seit einem halben Jahr für das Klima durch die Strassen ziehen. Sie bekamen wissenschaftliche Rückendeckung vom renommierten Klimaforscher Thomas Stocker, der es als Professor der Universität Bern zu internationalem Ansehen geschafft hat.

Engagierte Diskussion über das Klima: Christian Wasserfallen, Claire Descombes, Thomas Stocker und Nicole Gisler im Gespräch mit «Bund»-Redaktorin Sophie Reinhardt.

So wurde die Einigkeit der Diskussion nur dann gebrochen, wenn Wasserfallen das Wort übernahm. Weil er das in aller Regelmässigkeit tat, entstand dadurch ein Gespräch, das zwar weit davon entfernt war, die Klimafrage zu lösen, aber dennoch genug Spannung erzeugte, um ihm eine Stunde lang folgen zu wollen.

Denn das gegenseitige Verständnis scheiterte teils schon an simplen Dingen. So drückte Wasserfallen beispielsweise seine Ratlosigkeit über gewisse Forderungen der demonstrierenden Klimajugend aus. «Ich verstehe bis heute nicht, was auf diesen Pappschildern steht.»

«Bund»-Redaktorin Sophie Reinhardt wollte darauf wissen, ob die Anliegen der Klimabewegung teils von einer gewissen Radikalität begleitet würden. Da wäre zum Beispiel der Wunsch nach einem Systemwechsel.

Klimaaktivistin Descombes wollte einen Hang zum Rigorosen denn auch gar nicht abstreiten. «Ohne radikale Forderungen kommen wir nicht weiter. Wir müssen zum Handeln auffordern.»

Dies ist für sie mit einer gewissen Dringlichkeit verbunden. Denn die Jugend werde von fatalen Aussichten geplagt. «Wir haben das Gefühl, dass wir vielleicht nicht einmal eine Zukunft haben.»

Forscher will nicht an Front

Auch Nicole Gisler von der Klima-Allianz Schweiz ortete die Jugend in misslicher Lage. Deshalb zog sie die oberste politische Ebene in die Verantwortung und verlangte den Klimanotstand im Bundeshaus. Auf dessen effektiven Nutzen angesprochen, sagte sie: «Es ist natürlich ein Symbol, aber auch ein wichtiges Bekenntnis.» Auf dieses würden unumgänglich Taten folgen müssen.

Nur traut sie dies dem Bundesparlament in seiner derzeitigen Zusammensetzung nicht zu. «Es braucht nun mutige Klimaentscheide von Politikern, denen das Thema tatsächlich wichtig ist.» In diesem Zusammenhang wurde sie, wie auch Descombes, nie müde, auf die kommenden Wahlen hinzuweisen.