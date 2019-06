«Es gab Bedenken, dass die Reitschule auf die Schütz expandiert»

Dann wäre es doch auch in Ihrem Interesse, wenn der Gemeinderat gegen die Bars auf dem Vorplatz vorgehen würde? Letztlich verhindern diese doch eine geregelte Belebung der Schütz.

Die Bars auf dem Vorplatz einfach zum Schweigen zu bringen, kann auch nicht die Lösung sein. Die Bewegung rund um «Tanz dich frei» und die Verfügungen vom Regierungsstatthalter gegen die Reitschule damals haben gezeigt, dass die Berner Jugend ein hartes Durchgreifen auf dem Vorplatz nicht einfach so hinnehmen würde. Wenn die Kids endlich einen Jugendraum hätten, würde sich das Lärmproblem vielleicht etwas entschärfen. Der letzte Anlauf, einen solchen Raum zu schaffen, ist bekannterweise kürzlich gescheitert. Mit der vor kurzem erfolgten Ankündigung des Gemeinderats, einen solchen Jugendraum auf der Grossen Schanze zu schaffen, besteht hier zum Glück auch etwas Hoffnung.

Der geplante Jugendraum an der Nägeligasse wurde zum Teil von denselben Einsprechern zu Fall gebracht, die jetzt auch Ihr Projekt blockieren.

Die ganze Diskussion um Lärm ist in einer wachsenden Stadt ein grundsätzliches Problem. Das Gesetz gewichtet das Lärmempfinden einzelner Personen mehr als das öffentliche Interesse nach einem Jugendclub oder der Belebung eines leeren Parkplatzes. Es braucht endlich die Kommunalisierung des Gastgewerbegesetzes: Die Stadt soll selber entscheiden können, was auf Stadtboden bewilligt werden kann.

Womöglich haben aber viele Einsprecher auch ein Problem damit, dass Sie in der Reitschule aktiv sind?

Am Anfang waren sicher Bedenken vorhanden, dass die Reitschule nun auf die Schütz expandiert. In Gesprächen mit den Anwohnern hat sich dann aber gezeigt, dass dies kaum Probleme darstellt.