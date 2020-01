Es entsteht eine der grössten Einsatzzentralen der Schweiz

In einem Jahr soll es soweit sein: Ab dann betreiben der Kanton und die Stadt Bern eine gemeinsame Einsatzzentrale für die Kantonspolizei, die Feuerwehr und die Rettungsdienste. Am Standort der neuen städtischen Abteilung «Schutz und Rettung Bern» an der Murtenstrasse 98 in Bern wird eine der grössten Einsatzzentralen der Schweiz entstehen, .