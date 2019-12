Es droht ein jahrelanger Rechtsstreit

Hinter einem Waldstück an der Autobahn plant Muri den Bau eines Ganzjahresstandplatzes für Fahrende. Solche Plätze sind Mangelware, Schweizer Fahrende bemühen sich seit Jahren um mehr davon. Gemeinsam mit dem Kanton Bern wollte Muri für Entlastung sorgen. Die Ausgangslage schien günstig: Das Gebiet im Froumholz ist schon seit 1992 als Standplatz für Fahrende vorgesehen und dementsprechend eingezont. Bereits 2021 sollte der neue Platz bereitstehen. Doch nun tauchen plötzlich Zweifel auf, ob der Bau tatsächlich so einfach realisierbar ist. Und in der Nachbargemeinde Allmendingen formiert sich Widerstand.