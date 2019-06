Erster Schritt zur Steuersenkung spaltet rot-grünes Lager

Derzeit ist ein Entscheid über die Neubewertung der bernischen Liegenschaften vor Bundesgericht hängig. Hauseigentümer im Kanton Bern werden auf Grundlage einer amtlichen Schätzung besteuert, die 1999 fixiert wurde. Seither sind Immobilienpreise stark angestiegen, sodass die Eigentümer effektiv weniger versteuern als gesetzlich vorgesehen. Der Regierungsrat schlug einen neuen steuerbaren Wert von 77 Prozent vor; die bürgerliche Mehrheit im Grossen Rat setzte diesen auf 70 Prozent. Der rot-grün dominierte Berner Gemeinderat hat dagegen Beschwerde vor Bundesgericht eingereicht, um den Wert von 77 Prozent zu erzielen. Dies würde laut Gemeinderat steuerliche Mehreinnahmen von sieben Millionen Franken schaffen.

Gemeinderat unter Druck

Der Berner Stadtrat hat nun den Gemeinderat beauftragt, eine Steuersenkung im Umfang dieser Mehreinnahmen zu prüfen, sollte das Bundesgericht in seinem Sinn entscheiden. Eine einzige Stimme machte den Unterschied. «Ich war überrascht», sagt Lindgren. «Steuerthemen haben in Bern einen sehr schweren Stand.»

Lindgren relativiert seinen Sieg im Parlament. Der Gemeinderat werde die Forderung letztendlich wohl nicht umsetzen. Dass man sie überwiesen habe, sei aber ein Zeichen dafür, dass man die Diskussion um die Steuerlast auch in der Stadt Bern nicht einfach abschmettern könne. «Der Gemeinderat und die SP versuchten genau das, teilweise mit herablassenden Voten.» Das habe sogar im linken Lager zu Abwesenheiten und Enthaltungen geführt. «Der Schlüssel war die Zustimmung der GFL», sagt Lindgren. Sie hätten den Vorschlag unter der Bedingung unterstützt, dass er von einer Motion in ein nicht bindendes Postulat umgewandelt werde.

GFL-Fraktionschef Lukas Gutzwiller bestätigt, dass seine Abgeordneten hinter dem Postulat gestanden sind. Ihnen gehe es aber nicht um Steuersenkungen. Vielmehr wolle man den Gemeinderat dazu auffordern, eine klare Strategie für den Umgang mit Überschüssen auszuarbeiten. Man müsse nicht nur an Leistungsausbau denken, sondern auch Mittel zur Seite legen, um etwa in Schulbauten oder in den Klimaschutz zu investieren. Zudem brauche es eine Gesamtschau zu den Spezialfinanzierungen. «Steuersenkungen sind im Moment für uns keine Option.»

Flexibilität gefordert

«Wir sind überrascht, dass die GFL dem Postulat zustimmt», sagt Peter Marbet, der Vizefraktionschef der SP, über seine Bündnispartner. «Sie tragen die Finanzpolitik des Bündnisses mit.» Die Abweichung werde zwischen den Parteien «sicher zum Thema werden». Die SP sei prinzipiell der Meinung, dass steuerliche Mehreinnahmen reinvestiert statt für Steuersenkungen verwendet werden sollten. Zudem seien die erwarteten Mehreinnahmen zu klein, um eine spürbare Steuerentlastung zu ermöglichen. «Wir sprechen da von wenigen Franken pro Person.» Es gebe aber einzelne SP-Abgeordnete, die anderer Meinung seien. «Das muss in einer Fraktion auch möglich sein.»

Zu diesen gehört Benno Frauchiger. Der SP-Stadtrat war bei der Abstimmung über das Postulat abwesend. Wäre er im Rathaus gewesen, hätte er sich enthalten, sagt er. Persönlich finde er Steuersenkungen kein dringendes Anliegen. Eine grundsätzliche Diskussion über Senkungen und Erhöhungen störe ihn aber nicht. «Es muss eine gewisse Flexibilität in beide Richtungen geben», sagt er. «In der Stadtberner Politik ist das nicht gegeben.»