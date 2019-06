Erste Zeichen des grossen Ansturms

Bevor übernächstes Wochenende die Motoren surren, knattern fürs Erste die Maschinen. Am Dienstag haben in Bern die ersten gröberen Bauarbeiten für das Formel-E-Rennen vom 22. Juni begonnen. An der Laubeggstrasse wurden auf Höhe Rosengarten Betonelemente aufgefahren, darauf wurden die mehr als zwei Meter hohen Absperrgitter installiert, der Verkehr floss nur einspurig. Beim Bärengraben müssen drei Inseln abgebaut werden, auch entlang des Aargauerstaldens kommt es zu Anpassungen für die Rennstrecke. «Man sieht jetzt jeden Tag ein bisschen mehr», sagt Pascal Derron, CEO der Veranstalterin Swiss E-Prix.