Erst renoviert, dann verbrannt

An Weihnachten hat ein Brand in der reformierten Kirche von Herzogenbuchsee gewütet – die Kantonspolizei spricht von einem Schaden in Millionenhöhe. Das Feuer ist unterdessen gelöscht, die Betroffenheit bleibt: In einer gestern verschickten Mitteilung drückt der Synodalrat seine «grosse Bestürzung» aus. Die Betroffenheit sitze umso tiefer, da die Einweihung der neu renovierten Kirche noch nicht lange zurückliege.