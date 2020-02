Erst ein Etappensieg auf dem Gaswerkareal

«Einmal mehr hat das Stimmvolk ganz klar bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» So begrüsste der Stadtberner Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) am Sonntag das Resultat der Abstimmung zum Gaswerkareal. Die Bernerinnen und Berner hatten zu 82,6 Prozent zugestimmt, dass die Stadt das Gelände am Aareufer von Energie Wasser Bern kauft, um eine neue Wohnüberbauung darauf zu realisieren. Die Stadtregierung beabsichtigt, auf einem Viertel der Baufelder stadteigene Wohnungen zu realisieren. 50 Prozent sollen an Genossenschaften, ein weiteres Viertel an marktorientierte Investoren gehen. Stockwerkeigentum will die Stadt explizit ausschliessen.