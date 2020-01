Erneuter Überfall auf Volg-Filiale in Kirchlindach

Es geschah am Montagabend: Der maskierte Täter bedrohte eine Angestellte in der Volg-Filiale in Kirchlindach und verlangte Bargeld. Mit der Beute ergriff der Mann die Flucht Richtung Kirchweg, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Möglicherweise benutzte der Täter dabei auch ein Velo. Die Polizei sucht Zeugen.