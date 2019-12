Erneut Tankstellenshop in Bern überfallen

Erneut ist in Bern ein Tankstellenshop überfallen worden. Ein maskierter Mann erbeutete am Sonntagabend Bargeld in der Migrol-Tankstelle an der Rodtmattstrasse im Breitenrainquartier.

Er war mit einem Messer bewaffnet und flüchtete anschliessend zu Fuss in Richtung Rütlistrasse. Die Kantonspolizei Bern erliess am Montag einen Zeugenaufruf.

Es handelt sich um den dritten Überfall auf einen Tankstellenshop innert Wochenfrist. Bereits am Montag vergangener Woche hatten Unbekannte Tankstellen in Bümpliz und Belp überfallen und Bargeld erbeutet.