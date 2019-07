Ermöglichen Tramscheiben Blicke in die Zukunft?

Unsere Dienste sind dermassen gefragt, dass wir für die Aufbewahrung sämtlicher Zuschriften externe Lagerräume dazumieten mussten, wo alle Einsendungen in feuerfesten Aktenschränken abgelegt sind. Bei einer neulichen Begehung dieses Archivs ist uns ein Stück Papier in die Hände gefallen, das schon so lange dort liegt, dass es erste Anzeichen von Vergilbung aufweist. Wie unser Archivar nach tagelangen Nachforschungen eruieren konnte, traf das Schreiben am 19. März 2013 bei der Ask-Force ein. Beantwortet wurde es jedoch nie. Grund dafür könnte sein, dass das Papier eine sehr merkwürdige Frage birgt.