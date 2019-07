Erheblicher Sachschaden nach Brand im Bernapark

Bei einem Brand im Bernapark in Deisswil dürfte am Donnerstag erheblicher Sachschaden entstanden sein. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Abend mit.

Das Feuer brach demnach am Nachmittag aus unbekanntem Grund auf dem Dach eines Gebäudes aus, das sich im Umbau befindet. Schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel und waren weitherum im Worblental sichtbar. Wegen der hölzernen Bausubstanz im Bereich des Dachs seien die Löscharbeiten äusserst aufwändig gewesen, teilte die Polizei mit. Am Abend war die Feuerwehr noch immer damit beschäftigt, Glutnester aufzufinden und zu löschen. Dazu musste sie abschnittweise Stellen heraussägen.