Er gab dem Förster aus Sibirien ein neues Gesicht

Der sibirische Förster und ein Arzt vom Team an einer Pressekonferenz. Bild: Thomas Peter

1993 hatte Raveh auch entstellte Kriegsopfer in Ex-Jugoslawien operiert, ebenfalls vermeintlich hoffnungslose Fälle. Der «Bund» schrieb 1994 über «Operationen, die nicht im Lehrbuch stehen», denn Raveh hatte bis anhin inexistente Operationsmethoden entwickelt.

Philippe Ledermann, Buchautor, Erfinder der Ledermann-Schraube in der Zahnmedizin und ein Weggefährte von Yoram Raveh, schreibt über ihn: «Er war eine Kerze, die stets an beiden Enden brannte.» In jungen Jahren sei er auf den Gängen wie ein Geist vorbeigerauscht, mit einem Zigarillo im Mund, sodass man ihn noch lange habe riechen können. Raveh habe meist so schnell gesprochen, dass man mit Hören kaum nachgekommen sei, so Ledermann. Raveh habe beim Operieren Nerven und Blutbahnen erkannt, «wo andere Augen nur noch einen Haufen Fleisch sahen». Die Art, wie er operiert habe, lasse sich nicht erlernen: «Es war reine Begabung», so Ledermann in seinem Buch mit dem Titel «Papiereltern».

Nachbarn erinnern sich an den schnellen Mediziner, der bei einem eingehenden Alarm sein Motorrad bestieg und damit zum Spital eilte. Raveh lebte laut Ledermann zurückgezogen und schirmte sein privates Umfeld vor der Öffentlichkeit ab. Die Trauerfeier findet darum im engsten Familien- und Freundeskreis statt, wie es in der Anzeige heisst.