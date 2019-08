«Entscheidend ist, dass man ein sackstarkes Programm hat»

Herr Knie, vor 100 Jahren gastierten Ihre Vorfahren in Bern erstmals mit einem Zelt. Sie nannten sich fast grossspurig Schweizer National-Circus Knie. 1934 liessen sie den Namen ins Handelsregister eintragen. War das ein genialer Coup oder ist es manchmal auch eine Last?

1919 war der Zusatz National beliebt. Eine Firmenbezeichnung mit dem Zusatz Schweizer wäre heute nicht mehr zulässig. Zweifellos ist es ein guter Name, denn die Schweizerinnen und Schweizer empfinden uns als ihren Zirkus. Es hat aber auch Nachteile.