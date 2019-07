Entlastungskanal auf der Plaine-Morte-Ebene funktioniert

Das Wasser oberhalb der Überlaufgrenze wird plangemäss über den neu gebauten Kanal abgeleitet. In früheren Jahren schwappte der Gletschersee über und es kam zu Hochwasser. «Nötiger Wasserpegel ist erreicht. Überlauf in Entwässerungskanal funktioniert», teilte die Gemeinde Lenk am Donnerstag in einer SMS an die Einwohner mit. Konkret wird das Wasser durch eine 13 Meter hohe Eisbarriere geführt und in die bestehende Gletschermühle abgeleitet.