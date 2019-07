Endlich hat auch Bern seinen Historikerstreit

Die Wucht erinnert an den berühmten deutschen Historikerstreit aus den späten Achtzigerjahren, als die Fachwelt um die Frage rang, wie singulär der Holocaust war. Das Objekt des Berner Streits ist ebenfalls schwergewichtig. Sonst wäre es gestern nicht zuoberst auf der Frontseite der «Berner Zeitung» verhandelt worden: Wer hat 1908 in der Berner Länggasse die Toblerone erfunden – Theodor Tobler oder sein Cousin Emil Baumann?

Zu Unrecht werde Tobler bis heute als Erfinder der weltbekannten Ikone dargestellt, beklagt ein in Amerika lebender Nachkomme von Emil Baumann, auf Urlaub in Bern. Tobler habe aber nur die Form und Verpackung beigesteuert, das Rezept stamme von Baumann. Der Gast aus den USA, steht da, sei «selber fast zum Historiker geworden», so intensiv habe er sich mit dem Thema befasst. Einem Enkel Theodor Toblers, der tatsächlich Historiker ist und Bücher über seinen Grossvater geschrieben hat, unterstellt der Amerikaner emotionale Befangenheit.

Zum Schicksal wissenschaftlicher Werke gehört es, dass sie schlecht gelesen werden. Im konkreten Fall ist das ein Glücksfall. Sonst wäre der köstliche Erbstreit um Berns süssestes Prachtstück bereits vor der Publikation wie Schokolade an der Mittagssonne geschmolzen.

Die Sicht der Familie Baumann auf jene angeblich weltbewegende Nacht im Jahr 1908, als Baumann und Tobler sich in einer Küche in der Länggasse ans Werk gemacht haben sollen: Sie wurde schon 1996 im «Schoggibaron» dargelegt. Später war in einem Sammelband zum 100-Jahr-Jubiläum der Toblerone zu erfahren: Solche Produkte werden in der Regel nicht in einer einzigen Nacht erfunden. Nicht Einzelköpfe, sondern ganze Teams stehen meist dahinter. Damals, als die Toblerone erfunden wurde, war es in der Branche im Übrigen üblich, von der Konkurrenz Ideen abzukupfern. Und: Um viele berühmte Produkte toben Urheberstreitereien und ranken Legenden. Jeder Marketingspezialist wünscht sich genau das.

Ist Berns Historikerstreit damit schon wieder zu Ende? Nein doch! Selbstverständlich dürfen diese Zeilen angezweifelt werden. Schliesslich habe ich an zwei Toblerone-Büchern mitgeschrieben. (Der Bund)