Eltern kämpfen mit ihren Kindern gegen Tempo 50

Die Fronten in der Stadtberner Verkehrspolitik sind verhärtet. Bürgerliche und Gewerbevertreter werfen Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) vor, Bern in eine verkehrsberuhigte Tempo-30-Stadt verwandeln zu wollen. Befürworter der städtischen Politik hingegen sehen in den Gegnern notorische Verhinderer, die sich aus Prinzip gegen jedes Tempo-30-Vorhaben der Stadt mit juristischen Mitteln wehren.