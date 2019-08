Elfenau Bewohner wünschen sich Parkcafé

Die weitläufige Elfenau ist ein beliebtes Naherholungsgebiet der Stadt Bern. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Besucherinnen und Besucher stetig an, wie die Stadt Bern in einer Mitteilung vom Montag schreibt. In absehbarer Zeit müssen die Orangerien des historischen Gebäudeensembles saniert werden. Auch der Werkhof von Stadtgrün Bern, der sich seit Ende der 1920-er Jahre in der Elfenau befindet, ist in die Jahre gekommen.