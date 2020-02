Einzelne Schulen im Kanton Bern wegen Sturm geschlossen

Der Bund habe empfohlen, keine Waldstrecken zu befahren, hiess es am Montag auf der Internetseite der Schule Guggisberg. Deshalb verkehrten die Schulbusse nicht. Guggisberg ist eine weitläufige Gemeinde oberhalb von Schwarzenburg mit vielen Strassen, die durch Wald führen.

Gefährlicher Schulweg

Ebenfalls zu Hause bleiben konnten am Montag rund 40 Schülerinnen und Schüler aus Gimmelwald und Mürren. In Absprache mit dem Gemeindeführungsorgan des Lauterbrunnentals hatte die Leitung der Schule des Lauterbrunnentals am Sonntag entschieden, diese 40 Schüler müssten am Montag nicht per Seilbahn ins Tal fahren. Dies, weil wegen der starken Winde die Gefahr bestand, dass die Seilbahn vom Talboden hinauf zu den beiden höher gelegenen Ortschaften nicht fahren würde.

Schulleiter Rolf Possel sagte dann aber am Montagnachmittag auf Anfrage, die Seilbahn sei in Betrieb gewesen. Allerdings könne die Lage immer wieder ändern. Es wäre vorstellbar gewesen, dass Kinder am Nachmittag nicht nach Hause hätten fahren können. Ein wetterbedinger Schulausfall komme im Lauterbrunnental hin und wieder vor. Für die Kinder aus Lauterbrunnen, Wengen und Stechelberg fand der Unterricht statt, wobei die Eltern selbst entscheiden konnten, ob sie ihre Kinder in den Unterricht schicken wollten.

Ebenfalls keinen Unterricht gab es nach Angaben der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) in der Gemeinde Rüeggisberg - einer anderen waldreichen und hügeligen Gemeinde in der Nähe von Schwarzenburg.