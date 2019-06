Einmal Innenstadt und zurück

Besammlung am Gate, Beschleunigung auf dem Runway. Alles ist fast wie früher also, auf dem einstigen Flughafen Tempelhof in Berlin. Noch bis 2008 war hier Flugbetrieb, sogar Jumbos wuchteten sich in die Luft, drehten über den Wohnvierteln der deutschen Hauptstadt ab. Am vergangenen Wochenende sammelten sich statt Passagiere Rennsportfans, und beschleunigt wurde nur im Auto, genauer: im E-Mobil. Zum fünften Mal schon war die Formel E in Berlin, und in exakt drei Wochen kommt die Rennserie zum ersten Mal nach Bern.